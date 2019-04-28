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7 марта, 13:58 • 115237 просмотра

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7 марта, 06:35 • 115440 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140283 просмотра

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В этом году Пасха особенная для всех православных христиан Украины - Гройсман

В этом году Пасха особенная для всех православных христиан Украины - Гройсман

Киев  •  УНН

 • 12441 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В этом году Пасха особенная для всех православных христиан нашей страны, ведь впервые Украина встречает ее с собственной единственной автокефальной церковью. Об этом заявил в своем приветствии Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Гройсман отметил, что Воскресение Христово является и самым важным праздником в православной традиции. Пасха традиционно символизирует для верующих общее возрождение и обновление всего сущего, очищение от грехов и злых помыслов, всепрощение и утверждение любви и добра. Этот день мы проводим в кругу близких и родных нам людей, даря им нашу любовь и ласку.

"В этом году Пасха особенная для всех православных христиан нашей страны, ведь впервые Украина встречает ее с собственной единственной автокефальной церковью. Значение этого события для украинского народа трудно переоценить - наконец Украина получила еще один духовный элемент собственной независимости. Верю, что поместная Украинская церковь будет надежной твердыней для верующих и всего украинского общества", - отметил он.

Премьер добавил, что "мы молимся за тех, кто защищает нашу Родину от внешней агрессии на Востоке. Спасибо нашим бойцам за мужество и героизм и желаем им благополучного возвращения домой. Украина всегда будет помнить героев, которые стоят на страже нашей свободы и государственной независимости".

"Верю, что христианские добродетели любви и милосердия, вера в собственные силы и нашу страну дадут нам возможность и в дальнейшем объединяться в крепкую сплоченную нацию и строить справедливое и богатое общество. Желаю всем соотечественникам хороших праздников и ярких эмоций, домашнего уюта и благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над нашей страной!" - резюмировал Гройсман.

Как сообщал УНН, христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 28 апреля, главный религиозный праздник года - Пасху.

Напомним, ранее с праздником Пасхи украинский поздравили Президент Украины Петр Порошенко, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и мэр Киева Виталий Кличко.

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