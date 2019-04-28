Зеленський привітав з Великоднем двома мовами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Лідер президентських перегонів Володимир Зеленський опублікував привітання з Великоднем українською та російською мовами. Привітання розміщене на сторінці Зеленського у Facebook, передає УНН.
“Вітаю усіх зі святом Великодня! Нехай Господь оберігає Нас всіх, наших дітей і Україну, і благословить її на процвітання”, — йдеться в привітанні.
Зеленський також привітав окремо українських Воїнів та Захисників.
“Віримо, що світло переможе темряву!" - зазначив він.
Додамо, що частина вітання Зеленського написана російською.
Нагадаємо, раніше зі святом Великодня українців привітали Президент України Петро Порошенко, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов та мер Києва Віталій Кличко.