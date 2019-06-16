Зеленский поздравил украинцев с Днем отца

"Сегодня День отца. Поздравляю всех родителей и, конечно, своего", - отметил Президент.



При этом он подчеркнул, что именно отец был и остается главным моральным авторитетом для него.



"Александр Семенович, отец, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю", - добавил Зеленский.



Напомним, украинцы сегодня впервые отмечают День отца.