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Зеленський привітав українців із Днем батька

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав усіх батьків і зокрема свого з Днем батька. Відповідне привітання голова держави розмістив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Зеленський привітав українців із Днем батька

"Сьогодні День батька. Вітаю всіх батьків і, звісно, свого", - зазначив Президент.

При цьому він наголосив, що саме батько був і залишається головним моральним авторитетом для нього.

"Олександре Семеновичу, тату, зі святом! Ти завжди був і залишаєшся моїм головним моральним авторитетом. Будь ласка, будь здоровим, бадьорим, сповненим сил. Бережи себе і маму. Я вас люблю", - додав Зеленський.

Нагадаємо, українці сьогодні вперше відзначають День батька.

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