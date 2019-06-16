Зеленський привітав українців із Днем батька
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав усіх батьків і зокрема свого з Днем батька. Відповідне привітання голова держави розмістив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні День батька. Вітаю всіх батьків і, звісно, свого", - зазначив Президент.
При цьому він наголосив, що саме батько був і залишається головним моральним авторитетом для нього.
"Олександре Семеновичу, тату, зі святом! Ти завжди був і залишаєшся моїм головним моральним авторитетом. Будь ласка, будь здоровим, бадьорим, сповненим сил. Бережи себе і маму. Я вас люблю", - додав Зеленський.
Нагадаємо, українці сьогодні вперше відзначають День батька.