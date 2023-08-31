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Зеленский поздравил Киевскую политехнику со 125-летием и отметил важность образования в условиях войны

Зеленский поздравил Киевскую политехнику со 125-летием и отметил важность образования в условиях войны

Киев • УНН

 • 570712 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед студентами Киевской политехники по случаю 125-летия университета. В своем выступлении он подчеркнул важность образования для Украины в условиях войны, информирует УНН со ссылкой на заявление президента.

Цитата

“Как бы ни было сложно и какими бы ни были времена, все равно остается неизменным то, что образование имеет значение. Знания, образованность, реальная компетентность человека – в хорошие времена без этого почти невозможно выиграть в конкуренции с другими, а во времена трудные без этого не бывает побед”, - сказал президент.

Детали

Зеленский отметил, что образование является ключом к победе Украины в войне с россией. Он напомнил об успехах украинских военных в борьбе с российскими войсками, которые, по его мнению, стали возможными благодаря высокому образованию и профессиональной подготовке украинских солдат.

"Чтобы справедливость возвращалась, чьи-то знания – именно знания – должны сработать", – сказал Зеленский. "И сработать знания должны на результат. крейсер «москва» пошел на дно, потому что сработали компетенции тысяч украинцев и украинок – абсолютно: от разработчиков и производителей соответствующего оружия, ракет до конкретных воинов, которые осуществили эту операцию."

Зеленский также пожелал студентам Киевской политехники плодотворного нового учебного года и скорейшей победы Украины.

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