Зеленський привітав Київську політехніку з 125-річчям і наголосив на важливості освіти в умовах війни

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“Хоч би як було складно та хоч би якими були часи, все одно залишається незмінним те, що освіта має значення. Знання, освіченість, реальна компетентність людини – у хороші часи без цього майже неможливо виграти в конкуренції з іншими, а в часи важкі без цього не буває перемог”, - сказав президент.

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Зеленський зазначив, що освіта є ключем до перемоги України у війні з росією. Він нагадав про успіхи українських військових у боротьбі з російськими військами, які, на його думку, стали можливими завдяки високій освіті та професійній підготовці українських солдатів.

"Щоб справедливість поверталася, чиїсь знання – саме знання – повинні спрацювати," – сказав Зеленський. "І спрацювати знання повинні на результат. крейсер «москва» пішов на дно, бо спрацювали компетенції тисяч українців і українок – абсолютно: від розробників і виробників відповідної зброї, ракет до конкретних воїнів, які здійснили цю операцію."

Зеленський також побажав студентам Київської політехніки плідного нового навчального року та якнайшвидшої перемоги України.

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