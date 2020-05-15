Зеленский присвоил генеральское звание начальнику института авиации университета обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание начальнику института авиации и противовоздушной обороны Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского полковнику Виталию Тюрину. Соответствующий указ № 185/2020 от 15 мая обнародован на сайте Президента, передает УНН.
“Присвоить звание генерал-майора полковнику Тюрину Виталию Викторовичу — начальнику института авиации и противовоздушной обороны Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского”, — говорится в тексте сообщения.
Напомним, Зеленский присвоил генеральские звания главе Госпогранслужбы и его заместителю.