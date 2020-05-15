Зеленський присвоїв генеральське звання начальнику інституту авіації університету оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання начальнику інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського полковнику Віталію Тюріну. Відповідний указ № 185/2020 від 15 травня оприлюднений на сайті Президента, передає УНН.
“Присвоїти військове звання генерал-майора полковнику Тюріну Віталію Вікторовичу — начальнику інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського”, — йдеться у тексті повідомлення.
Нагадаємо, Зеленський присвоїв генеральські звання голові Держприкордонслужби та його заступнику.