Зеленський присвоїв генеральські звання голові Держприкордонслужби та його заступнику
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський присвоїв військові звання голові Державної прикордонної служби України та його першому заступнику. Відповідний указ №161/2020 від 30 квітня оприлюднений на сайті Президента, передає УНН.
"Присвоїти військове звання генерал-майора: полковнику Дейнеку Сергію Васильовичу - голові Державної прикордонної служби України; полковнику Нікіфоренку Володимиру Степановичу - першому заступнику голови Державної прикордонної служби України", - йдеться у тексті документу.
Нагадаємо, раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський привітав із професійним святом українських прикордонників.