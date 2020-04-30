Зеленський привітав прикордонників з професійним святом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав з професійним святом українських прикордонників, передає УНН з посиланням на повідомлення Зеленського у Telegram-каналі.
“Українські прикордонники — справжні герої. Кожного дня — і вдень, і вночі — ви стоїте на сторожі нашої безпеки. Ви першими зустрічаєте гостей нашої країни та українських громадян, які повертаються додому. І завжди першими готові боронити Батьківщину від загроз — чи то атак ворога, чи нового вірусу. І навіть сьогодні, у день професійного свята, ви продовжуєте стійко нести службу, щоб наші громадяни знали — рубежі країни перебувають під цілодобовим надійним захистом”, — написав Глава держави.
З його слів, багато службовців прикордонслужби віддали свої життя, боронячи кордони України.
“І всі ми віримо, що незабаром мир повернеться на наші рубежі. А поки бажаю вам, дорогі прикордонники, незламного бойового духу та наснаги. Міцного здоров’я вам і вашим родинам! Дякую за службу, яку ви несете з честю та гідністю. Щиро вітаю з Днем прикордонника! Ми пишаємося вами!”, — наголосив Президент.
Зазначимо, сьогодні, 30 квітня, в Україні святкують День прикордонника.
Як повідомляв УНН, напередодні Президент України Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з народженням сина.