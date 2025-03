Зеленський привітав Джонсона з народженням сина

"О, хлопчик, це хлопчик! Вітання та найкращі побажання від України Борису Джонсону. Сподіваюся, що мама і новонароджений щасливі і відчувають себе добре", - написав Президент.

Нагадаємо, 29 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його наречена Керрі Симондс повідомили, що у них народився син.

У заяві пари повідомляється, що у них "сьогодні вранці в лондонській лікарні народився здоровий хлопчик".

Oh boy, it's a boy! Congratulations and best wishes from #Ukraine to @BorisJohnson. Hope the mother and the newborn are happy and feeling well.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 29, 2020