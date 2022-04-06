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Зеленский вернул в ВР закон об ужесточении наказания за коллаборационизм со своими правками

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон об усовершенствовании ответственности за коллаборационную деятельность и особенностей применения мер пресечения за совершение преступлений против основ национальной и общественной безопасности. Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта №7186 на сайте ВР, передает УНН.

Зеленский вернул в ВР закон об ужесточении наказания за коллаборационизм со своими правками

Так, сообщается, что законопроект №7186 возвращен с предложениями Президента и передан на рассмотрение руководству.

Текст предложений пока отсутствует.

Дополнение

24 марта Верховная Рада усилила ответственность за коллаборационизм, приняв законопроект №7186. За сотрудничество с государством-агрессором отныне предусмотрено от 10 до 12 лет лишения свободы и запрещается занимать ряд должностей в будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые устанавливают и регулируют ответственность за коллаборационную деятельность.

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