Зеленский вернул в ВР закон об ужесточении наказания за коллаборационизм со своими правками

Так, сообщается, что законопроект №7186 возвращен с предложениями Президента и передан на рассмотрение руководству.

Текст предложений пока отсутствует.

Дополнение

24 марта Верховная Рада усилила ответственность за коллаборационизм, приняв законопроект №7186. За сотрудничество с государством-агрессором отныне предусмотрено от 10 до 12 лет лишения свободы и запрещается занимать ряд должностей в будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые устанавливают и регулируют ответственность за коллаборационную деятельность.