Зеленський повернув у ВР закон про посилення покарання за колабораціонізм зі своїми правками

Так, повідомляється, що законопроект №7186 повернуто з пропозиціями Президента та передано на розгляд керівництву.

Текст пропозицій наразі відсутній.

Доповнення

24 березня Верховна Рада посилила відповідальність за колабораціонізм, ухваливши законопроєкт №7186. За співпрацю з державою-агресором відтепер передбачено від 10 до 12 років позбавлення волі та забороняється займати низку посад у майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які встановлюють та регулюють відповідальність за колабораційну діяльність.