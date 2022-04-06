Зеленський повернув у ВР закон про посилення покарання за колабораціонізм зі своїми правками
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради з своїми пропозиціями закон щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки. Про це свідчать дані в картці законопроекту №7186 на сайті ВР, передає УНН.
Так, повідомляється, що законопроект №7186 повернуто з пропозиціями Президента та передано на розгляд керівництву.
Текст пропозицій наразі відсутній.
Доповнення
24 березня Верховна Рада посилила відповідальність за колабораціонізм, ухваливши законопроєкт №7186. За співпрацю з державою-агресором відтепер передбачено від 10 до 12 років позбавлення волі та забороняється займати низку посад у майбутньому.
Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які встановлюють та регулюють відповідальність за колабораційну діяльність.