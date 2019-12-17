Зеленский несмотря на акции протеста не согласится на продление моратория на землю - омбудсмен

"Исходя из этих обстоятельств (говорит об акциях протеста - ред.), Президент хотел подчеркнуть, что земельная реформа в Украине это вопрос ключевой, важный, и в данном аспекте мы можем дискутировать по вопросу содержания и формы. Но речь ни о продлении моратория, оставление всего того в том состоянии, в котором оно есть, не может быть предметом обсуждения", - отметил Лещенко.

Напомним, сегодня, 17 декабря, тысячи людей собрались в центре Киева на акцию с требованием снять с рассмотрения все законопроекты, которые разрешают продажу сельскохозяйственной земли. Колонны людей прошли от Майдана Независимости до Верховной Рады Украины.

Верховная Рада Украины завершила сегодняшнее утреннее заседание на полчаса раньше в связи с проведением внеочередного заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики по рассмотрению вопроса введения в Украине рынка сельскохозяйственных земель.