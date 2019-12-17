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Зеленский несмотря на акции протеста не согласится на продление моратория на землю - омбудсмен

Зеленский несмотря на акции протеста не согласится на продление моратория на землю - омбудсмен

Киев  •  УНН

 • 10731 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не согласится на продление моратория на землю, несмотря на акции протеста, которые проходят под стенами ВРУ. Об этом во время пресс-марафона по земельной реформе сообщил Уполномоченный Президента по земельным вопросам Роман Лещенко, передает корреспондент УНН.

"Исходя из этих обстоятельств (говорит об акциях протеста - ред.), Президент хотел подчеркнуть, что земельная реформа в Украине это вопрос ключевой, важный, и в данном аспекте мы можем дискутировать по вопросу содержания и формы. Но речь ни о продлении моратория, оставление всего того в том состоянии, в котором оно есть, не может быть предметом обсуждения", - отметил Лещенко.

Напомним, сегодня, 17 декабря, тысячи людей собрались в центре Киева на акцию с требованием снять с рассмотрения все законопроекты, которые разрешают продажу сельскохозяйственной земли. Колонны людей прошли от Майдана Независимости до Верховной Рады Украины.

Верховная Рада Украины завершила сегодняшнее утреннее заседание на полчаса раньше в связи с проведением внеочередного заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики по рассмотрению вопроса введения в Украине рынка сельскохозяйственных земель.

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