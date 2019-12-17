Зеленський попри акції протесту не погодиться на продовження мораторію на землю - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський не погодиться на продовження мораторію на землю, попри акції протесту, які відбуваються під стінами ВРУ. Про це під час пресмарафону щодо земельної реформи повідомив Уповноважений Президента з земельних питань Роман Лещенко, передає кореспондент УНН.
"Виходячи з цих обставин (говорить про акції протесту – ред. ), Президент хотів наголосити на тому, що земельна реформа в Україні це питання ключове, важливе, і в даному аспекті ми можемо дискутувати в питанні змісту і форми. Але мова ні про продовження мораторію, залишення всього того в тому стані, в якому воно є, не може бути предметом обговорення", - зазначив Лещенко.
Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, тисячі людей зібралися у центрі Києві на акцію з вимогою зняти з розгляду всі законопроекти, які дозволяють продаж сільськогосподарської землі. Колони людей пройшли від Майдану Незалежності до Верховної Ради України.
Верховна Рада України завершила сьогоднішнє ранкове засідання на півгодини раніше у зв’язку з проведенням позачергового засідання комітету з питань аграрної та земельної політики щодо розгляду питання запровадження в Україні ринку сільськогосподарських земель.