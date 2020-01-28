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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Зеленский пообещал установить мемориал в честь украинского космонавта Каденюка

Киев • УНН

 • 11231 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство профинансирует проект мемориала в честь украинского космонавта Леонида Каденюка, которому бы сегодня исполнилось 69 лет. Об этом Зеленский написал в Facebook, передает УНН.

Зеленский пообещал установить мемориал в честь украинского космонавта Каденюка

"Трудно стать космонавтом? Трудно. Но если эту мечту смог осуществить я - мальчик из буковинского села, значит, нет ничего невозможного". Об этом в одном из своих последних интервью рассказывал наш легендарный соотечественник, первый астронавт независимой Украины, Герой Украины, генерал-майор Леонид Константинович Каденюк", - написал Зеленский.

По его словам, Каденюк - легенда Украины, и сегодня, 28 января, ему исполнилось бы 69 лет

"Сегодня я узнал, что почти через два года после смерти Леонида Константиновича сих пор нет обустроенной могилы и памятника. На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос достойного чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно. Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством", - написал Зеленский.

Напомним, в 2018 году ушел из жизни первый космонавт Украины Леонид Каденюк на 68-м году жизни.

Позже Черновицкий городской совет присвоил имя первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка международному аэропорту "Черновцы".

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