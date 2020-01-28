Зеленський пообіцяв встановити меморіал на честь українського космонавта Каденюка

"Чи важко стати космонавтом? Важко. Але якщо цю мрію зміг здійснити я – хлопчик з буковинського села, значить, немає нічого неможливого". Про це в одному зі своїх останніх інтерв’ю розповідав наш легендарний співвітчизник, перший астронавт незалежної України, Герой України, генерал-майор Леонід Костянтинович Каденюк", - написав Зеленський.

За його словами, Каденюк – легенда України, і сьогодні, 28 січня, йому виповнилося б 69 років

"Сьогодні я дізнався, що майже через два роки після смерті Леоніда Костянтиновича й досі немає облаштованої могили та пам’ятника. На прощанні з ним у 2018 році були політики найвищого рівня, та за весь цей час держава не спромоглася вирішити питання належного вшанування пам’яті великого українця. Нам має бути за це соромно. Як мені відомо, проект меморіалу існує. Фінансування держава бере на себе, про що ми домовилися з урядом", - написав Зеленський.

Нагадаємо, у 2018 році пішов з життя перший космонавт України Леонід Каденюк на 68-му році життя.

Пізніше Чернівецька міська рада присвоїла ім’я першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка міжнародному аеропорту “Чернівці”.