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Зеленский пообещал, что привитые бустерной дозой получат еще 500 гривен в рамках программы "єПідтримка"

Киев • УНН

 • 17859 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Люди, сделавшие бустерную прививку против коронавирусной болезни, получат 500 гривен в рамках правительственной программы "єПідтримка". Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“Стратегия бустеризации уже стала единым стандартом для всех развитых стран. И в рамках программы "єПідтримка" будет добавлено еще 500 гривен для тех граждан Украины, которые получат третью, бустерную дозу прививки”, — сообщил Зеленский.

Напомним

2 декабря народные депутаты приняли закон, которым предлагается, в частности, выплатить 1 тысячу гривен всем полностью вакцинированным от коронавируса украинцам.

8 декабря его подписал Президент.

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