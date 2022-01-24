Зеленський пообіцяв, що щеплені бустерною дозою отримають ще 500 гривень у межах програми "єПідтримка"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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“Стратегія бустеризації вже стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн. І в рамках програми „єПідтримка“ буде додано ще 500 гривень для тих громадян України, які отримають третю, бустерну дозу щеплення”, — повідомив Зеленський.
Нагадаємо
2 грудня народні депутати ухвалили закон, яким пропонується, зокрема, виплатити 1 тисячу гривень всім повністю вакцинованим від коронавірусу українцям.
8 грудня його підписав Президент.
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