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Зеленський пообіцяв, що щеплені бустерною дозою отримають ще 500 гривень у межах програми "єПідтримка"

Зеленський пообіцяв, що щеплені бустерною дозою отримають ще 500 гривень у межах програми "єПідтримка"

Київ • УНН

 • 17864 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

“Стратегія бустеризації вже стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн. І в рамках програми „єПідтримка“ буде додано ще 500 гривень для тих громадян України, які отримають третю, бустерну дозу щеплення”, — повідомив Зеленський.

Нагадаємо

2 грудня народні депутати ухвалили закон, яким пропонується, зокрема, виплатити 1 тисячу гривень всім повністю вакцинованим від коронавірусу українцям.

8 грудня його підписав Президент.

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