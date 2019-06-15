Зеленский поблагодарил за сохранение Мариуполя жителям города
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Мариуполя с пятой годовщиной освобождения города от незаконных вооруженных формирований и поблагодарил их за то, что сохранили Мариуполь, а также поблагодарил воинов-добровольцев, которые защитили город. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.
"Вы - свободные, вы настоящие украинцы! Я благодарю вас, что вы сохранили Мариуполь. Мариуполь - это Украина!" - отметил Владимир Зеленский во время мероприятий по случаю годовщины.
Глава государства подчеркнул важность сознательного подхода к пропаганде. Он отметил, что на жителей Мариуполя она не должна влиять, ведь они - сильные люди.
Отдельно Президент поблагодарил воинов-добровольцев, которые защитили Мариуполь. Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания.
Глава государства также посетил праздничную ярмарку в центре города и пообщался с мариупольцами. На ярмарке Владимир Зеленский приобрел игрушки для своих детей, указали в АП.
Это уже вторая поездка Зеленского на Донбасс, впервые Президент побывал на передовой в конце мая.
Во время рабочей поездки в Мариуполь Зеленский ознакомился, как происходит подводное разминирование в акватории Азовского моря. На палубе судна "Капитан Чусов" Глава государства посмотрел показательные занятия морских подразделений, саперов, водолазов подводного разминирования. Подразделения отработали обучение по задержанию судна-нарушителя с применением вертолета Нацгвардии, кораблей морской охраны.