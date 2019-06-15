Зеленський подякував за збереження Маріуполя жителям міста

КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав жителів Маріуполя з п’ятою річницею звільнення міста від незаконних збройних формувань і подякував їм за те, що зберегли Маріуполь, а також подякував воїнам-добровольцям, які захистили місто. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.