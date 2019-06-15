Зеленський подякував за збереження Маріуполя жителям міста
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав жителів Маріуполя з п’ятою річницею звільнення міста від незаконних збройних формувань і подякував їм за те, що зберегли Маріуполь, а також подякував воїнам-добровольцям, які захистили місто. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.
"Ви – вільні, ви справжні українці! Я дякую вам, що ви зберегли Маріуполь. Маріуполь – це Україна!" – зазначив Володимир Зеленський під час заходів з нагоди річниці.
Глава держави наголосив на важливості свідомого підходу до пропаганди. Він зауважив, що на жителів Маріуполя вона не повинна впливати, адже вони – сильні люди.
Окремо Президент подякував воїнам-добровольцям, які захистили Маріуполь. Присутні вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання.
Глава держави також відвідав святковий ярмарок у центрі міста та поспілкувався з маріупольцями. На ярмарку Володимир Зеленський придбав іграшки для своїх дітей, вказали в АП.
Це вже друга поїздка Зеленського на Донбас, вперше Президент побував на передовій наприкінці травня.
Під час робочої поїздки до Маріуполя Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря. На палубі судна "Капітан Чусов" Глава держави подивився показові заняття морських підрозділів, саперів, водолазів підводного розмінування. Підрозділи відпрацювали навчання з затримання судна-порушника із застосовуванням вертольота Нацгвардії, кораблів морської охорони.