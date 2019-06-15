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Зеленський подякував за збереження Маріуполя жителям міста

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав жителів Маріуполя з п’ятою річницею звільнення міста від незаконних збройних формувань і подякував їм за те, що зберегли Маріуполь, а також подякував воїнам-добровольцям, які захистили місто. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.

Зеленський подякував за збереження Маріуполя жителям міста

"Ви – вільні, ви справжні українці! Я дякую вам, що ви зберегли Маріуполь. Маріуполь – це Україна!" – зазначив Володимир Зеленський під час заходів з нагоди річниці.

Глава держави наголосив на важливості свідомого підходу до пропаганди. Він зауважив, що на жителів Маріуполя вона не повинна впливати, адже вони – сильні люди.

Окремо Президент подякував воїнам-добровольцям, які захистили Маріуполь. Присутні вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

Глава держави також відвідав святковий ярмарок у центрі міста та поспілкувався з маріупольцями. На ярмарку Володимир Зеленський придбав іграшки для своїх дітей, вказали в АП.

Це вже друга поїздка Зеленського на Донбас, вперше Президент побував на передовій наприкінці травня.

Під час робочої поїздки до Маріуполя Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря. На палубі судна "Капітан Чусов" Глава держави подивився показові заняття морських підрозділів, саперів, водолазів підводного розмінування. Підрозділи відпрацювали навчання з затримання судна-порушника із застосовуванням вертольота Нацгвардії, кораблів морської охорони.

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