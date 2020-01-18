Зеленский поделился фото, показав подарок из "украинского Нью-Йорка"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал в своем Facebook фотографию, где показал, какой подарок прислали ему дети из прифронтового поселка Новгородское, которое называют "украинским Нью-Йорком", передает УНН.
"Получил подарок от детей с украинского Нью-Йорка. Так до сих пор именуют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области. Этот пряник в форме Украины - доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостная, неделимая и едина", - написал Президент.
На фотографии, опубликованной в Facebook Зеленского, видно, что ему подарили пряник, который выглядит как территория Украины на карте.
Ранее Зеленский поделился фото с Баку.