Зеленський поділився фото, показавши подарунок з "українського Нью-Йорка"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив у своєму Facebook фотографію, де показав, який подарунок надіслали йому діти з прифронтового селища Новгородське, яке називають "українським Нью-Йорком", передає УНН.
"Отримав подарунок від діток з українського Нью-Йорка. Так і досі іменують прифронтове селище Новгородське на Донеччині. Цей пряник у формі України – доказ того, що місцеві дітлахи знають: наша країна цілісна, неподільна і єдина", - написав Президент.
На світлині, опублікованій у Facebook Зеленського, видно, що йому подарували пряник, який має вигляд території України на карті.
Раніше Зеленський поділився фото з Баку.