Зеленский спрашивает в Facebook, кого назначить председателем Львовской ОГА

"Добрый день, Львовская область! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение о этих господ", - написал он.



Он предложил три кандидатуры



Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ОАО "ДТЭК Западэнерго".



Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании "Эко-Оптима". Лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года".



Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западно филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.





Как сообщал УНН, Зеленский назначил временных руководителей ряда ОГА.