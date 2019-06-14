Зеленский спрашивает в Facebook, кого назначить председателем Львовской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский предлагает жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов на пост главы Львовской ОГА. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Добрый день, Львовская область! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение о этих господ", - написал он.
Он предложил три кандидатуры
-
- Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ОАО "ДТЭК Западэнерго".
-
- Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании "Эко-Оптима". Лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года".
-
- Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западно филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.
-
Как сообщал УНН, Зеленский назначил временных руководителей ряда ОГА.