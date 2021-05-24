Зеленский подписал закон о земельной децентрализации
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля" подписал закон № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, передает корреспондент УНН.
Детали
Президент напомнил, что Верховная Рада наконец приняла последние, ключевые законы, необходимые для полноценного старта прозрачного рынка земли: закон № 2195, который вводит электронные аукционы по купле-продаже земли, и закон № 2194, который "в корне меняет землеустройстве нашего государства и который называют "земельным конституцией".
Добавим, документом предлагается, в частности, передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения еuj функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.
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"Это закон, который четко закрепляет, что продавать и покупать землю могут только украинцы, и закон, который я с большой радостью именно здесь и именно сейчас хочу подписать", - сказал Глава государства, после чего поставил подпись на документе.
Добавим
Верховная Рада 28 апреля и 18 мая проголосовала два законопроекта, необходимые для завершения земельной реформы.
Запуск рынка земли запланировано в Украине уже летом этого года. Мнения политиков и общества касательно этого разнятся.