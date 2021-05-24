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Зеленський підписав закон про земельну децентралізацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Земля” підписав закон № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, передає кореспондент УНН.

Зеленський підписав закон про земельну децентралізацію

Деталі

Президент нагадав, що Верховна Рада нарешті ухвалила останні, ключові закони, необхідні для повноцінного старту прозорого ринку землі: закон № 2195, який запроваджує електронні аукціони з купівлі-продажу землі, і закон № 2194, який “докорінно змінює землеустрій нашої держави і який називають “земельною конституцією”.

Додамо, документом пропонується, зокрема, передати землі державної власності за межами населених пунктів (окрім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

Цитата:

“Це закон, який чітко закріплює, що продавати та купувати землю можуть виключно українці, і закон, який я з великою радістю саме тут і саме зараз хочу підписати”, — сказав Глава держави, після чого поставив підпис на документі.

Додамо

Верховна Рада 28 квітня та 18 травня проголосувала два законопроекти, необхідні для завершення земельної реформи.

Запуск ринку землі заплановано в Україні вже влітку цього року. Думки політиків і суспільства щодо цього різняться.

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