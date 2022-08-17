Зеленский подписал указ о награждении наших защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, вчера, 16 августа, подписал указ о награждении наших защитников. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.
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"Подписал указ о награждении наших защитников. 189 воинов отмечены государственными наградами. 158 – военнослужащие Нацгвардии, из них 21 – посмертно. 26 пограничников, из них двое – посмертно. Три полицейских, из них двое – посмертно. Два работника Государственной таможенной службы, из них один – посмертно. Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Вечная слава всем нашим героям! Слава Украине!", - отметил он.
Напомним
Во время своего вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 181 военнослужащего государственными наградами.