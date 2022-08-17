Зеленский подписал указ о награждении наших защитников

Цитата

"Подписал указ о награждении наших защитников. 189 воинов отмечены государственными наградами. 158 – военнослужащие Нацгвардии, из них 21 – посмертно. 26 пограничников, из них двое – посмертно. Три полицейских, из них двое – посмертно. Два работника Государственной таможенной службы, из них один – посмертно. Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Вечная слава всем нашим героям! Слава Украине!", - отметил он.

Напомним

Во время своего вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 181 военнослужащего государственными наградами.