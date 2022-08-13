Президент відзначив ще 181 віськовослужбовця державними нагородами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський проінформував, що відзначив ще 181 військовослужбовця державними нагородами. Про це повідомляє УНН.
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“Увечері підписав указ про нагородження наших воїнів, героїв. 181 учасник бойових дій відзначений державними нагородами, з них 33 – посмертно”, — йдеться у зверненні.
Деталі
Загальна кількість відзначених нагородами уже становить понад 26 500 тисяч. Більш як 4 тисячі – посмертно.
“І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівня протистояння і якої жорстокості бойові дії”, — додав Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський подякував країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії у Європі питання про візи для росіян.