Зеленський підписав указ про нагородження наших захисників

Цитата

"Підписав указ про нагородження наших захисників. 189 воїнів відзначені державними нагородами. 158 – військовослужбовці Нацгвардії, з них 21 – посмертно. 26 прикордонників, з них двоє – посмертно. Три поліцейських, з них двоє – посмертно. Два працівники Державної митної служби, з них один – посмертно. Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Вічна слава всім нашим героям! Слава Україні!", - зазначив він.

Нагадаємо

Під час свого вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський проінформував, що відзначив ще 181 військовослужбовця державними нагородами.