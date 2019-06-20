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Зеленский подписал свой первый закон

Киев • УНН

 • 36005 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый закон, сообщает УНН.

Зеленский подписал свой первый закон

Информация о подписании закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки" (№ 6350), появилась на Facebook команды Зеленского. Там был размещен видеоролик о том, как глава Администрации президента Андрей Богдан передает документ на подпись главе государства.

Кроме того, в информационной карточке законопроекта на сайте Верховной Рады содержится информация, что законопроект был возвращен в парламент с подписью Президента 19 июня.

Документом предусмотрено, что работникам, усыновившим ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней (70 календарных дней - при усыновлении двух и более детей) без учета праздничных и нерабочих дней после вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

Отпуск предоставляется при условии, что заявление о предоставлении отпуска поступило не позднее трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

В случае усыновления ребенка (детей) супругами указанные отпуска предоставляются одному из супругов по их усмотрению.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 21 июня.

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