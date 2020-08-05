Зеленский, ОП и Кабмин планируют внести средства на строительство памятника Каденюку

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4 марта, 13:25 • 108937 просмотра

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4 марта, 12:57 • 129134 просмотра

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, Офис Президента и правительство сделают взнос в благотворительный фонд и будут способствовать организации установки монумента Герою Украины астронавту Леониду Каденюку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Офис Президента.

"Президент Владимир Зеленский присоединится к созданию памятника первому космонавту независимой Украины, Герою Украины Леониду Каденюку. Через два года после смерти астронавта на его могиле до сих пор нет обустроенного памятника. По мнению Главы государства, это недопустимо... Глава государства совместно с работниками Офиса Президента и правительства сделает взнос в благотворительный фонд и будет способствовать организации установки монумента", - говорится в сообщении.

Указано, что архитектурный проект монумента существует давно и семья Каденюка разработала его самостоятельно. Он выражает уважение Леониду Константиновичу как отцу и патриоту своей страны. Семья создала собственную общественную организацию и благотворительный фонд для сбора средств на установку памятника.

"Славная фигура Леонида Каденюка навсегда вписала нашу страну в историю исследования космоса и укрепила международный авторитет государства. На похоронах Леонида Константиновича было немало политиков самого высокого уровня, и никто из них не смог решить вопрос чествования памяти великого украинца. Такое отношение к собственным героям со стороны государства недопустимо. Мы это изменим", - сказал Владимир Зеленский.

Указано, что Президент еще 28 января 2020 года поручил правительству решить вопрос финансирования мемориала, но, по имеющимся в действующем законодательстве механизмам, процесс создания памятника может затянуться на несколько лет.

"Мы не можем и не будем ждать еще два, три или четыре года, чтобы на могиле Героя Украины наконец появился памятник. Мы сделаем это за личные средства", - добавил Владимир Зеленский.

Сообщается, что открытие памятника запланировано на 19 ноября - дату, когда Леонид Константинович совершил полет на шаттле "Колумбия".

"Кроме того, готовится серия государственных инициатив по увековечению памяти выдающегося украинского астронавта. Сейчас разрабатывается концепция проекта чествования его памяти, над созданием которой совместно работают Офис Президента и Министерство культуры и информационной политики. Ее воплощение запланировано к 70-летию Леонида Каденюка", - указано в сообщении.

Напомним, Зеленский обсудил строительство мемориала "Бабий Яр".

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