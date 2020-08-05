Зеленський, ОП та Кабмін планують внести кошти на будівництво пам’ятника Каденюку

“Президент Володимир Зеленський долучиться до створення пам’ятника першому космонавту незалежної України, Герою України Леоніду Каденюку. Через два роки після смерті астронавта на його могилі досі немає облаштованого пам’ятника. На думку Глави держави, це неприпустимо… Глава держави спільно з працівниками Офісу Президента та уряду зробить внесок у благодійний фонд і сприятиме організації встановлення монумента”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що архітектурний проект монумента існує давно і сім’я Каденюків розробила його самостійно. Він висловлює шану Леоніду Костянтиновичу як батькові та патріоту своєї країни. Родина створила власну громадську організацію та благодійний фонд для збору коштів на встановлення пам’ятника.

“Славетна постать Леоніда Каденюка назавжди вписала нашу країну в історію дослідження космосу та зміцнила міжнародний авторитет держави. На похованні Леоніда Костянтиновича було чимало політиків найвищого рівня, та ніхто з них не спромігся вирішити питання належного вшанування пам’яті великого українця. Таке ставлення до власних героїв з боку держави є неприпустимим. Ми це змінимо”, – сказав Володимир Зеленський.

Вказано, що Президент ще 28 січня 2020 року доручив уряду вирішити питання щодо фінансування меморіалу, але, за наявним у чинному законодавстві механізмом, процес створення пам’ятника може затягнутися на декілька років.

“Ми не можемо й не будемо чекати ще два, три або чотири роки, щоб на могилі Героя України нарешті з'явився пам’ятник. Ми зробимо це за особисті кошти”, – додав Володимир Зеленський.

Повідомляється, що відкриття пам’ятника заплановане на 19 листопада – дату, коли Леонід Костянтинович здійснив політ на шатлі “Колумбія”.

“Крім того, готується серія державних ініціатив з ушанування пам’яті видатного українського астронавта. Наразі розробляється концепція проекту вшанування його пам’яті, над створенням якої спільно працюють Офіс Президента й Міністерство культури та інформаційної політики. Її втілення заплановане до 70-річчя Леоніда Каденюка”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський обговорив будівництво меморіалу "Бабин Яр".