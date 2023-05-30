Зеленский обсудил с Шольцем усиление оборонных возможностей Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом обсудил выполнение договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента в Германию, а также дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Twitter, пишет УНН.
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"Провел предметный телефонный разговор с канцлером Олафом Шольцем. Поблагодарил за реализацию мощного оборонного пакета на €3 млрд. Обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время моего недавнего визита в Германию, и дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины, в частности нашей ПВО. Скоординировали позиции перед будущими международными мероприятиями", - написал Зеленский.
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