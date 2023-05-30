Зеленский обсудил с Шольцем усиление оборонных возможностей Украины

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом обсудил выполнение договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента в Германию, а также дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Twitter, пишет УНН.