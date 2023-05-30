Зеленський обговорив з Шольцем посилення оборонних спроможностей України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорив виконання домовленостей, досягнутих під нещодавнього візиту президента до Німеччини, а також подальше посилення оборонних спроможностей України. Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Twitter, пише УНН.
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"Провів предметну телефонну розмову з канцлером Олафом Шольцем. Подякував за реалізацію потужного оборонного пакета на €3 млрд. Обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого нещодавнього візиту до Німеччини, та подальше посилення оборонних спроможностей України, зокрема нашої ППО. Скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами", - написав Зеленський.
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