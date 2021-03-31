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Зеленский обсудил с президентом Эстонии вакцины, обострение на Донбассе и евроинтеграцию

Зеленский обсудил с президентом Эстонии вакцины, обострение на Донбассе и евроинтеграцию

Киев  •  УНН

 • 14550 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Стороны обсудили широкий круг вопросов, в частности продолжающуюся в Украине вакцинацию от коронавируса, обострение ситуации на Донбассе, а также евроинтеграционные стремления нашего государства, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса Президента.

Цитата:

"В фокусе внимания переговоров глав государств были вопросы противодействия распространению пандемии коронавируса и обеспечения надлежащей процедуры вакцинации населения, которая сейчас проходит и в Украине, и в Эстонии. Собеседники подчеркнули важность обеспечения надлежащего доступа стран к сертифицированным вакцинам", - отметили в пресс службе.

Детали

Сообщается, что Зеленский выразил благодарность за твердую поддержку Таллинном суверенитета и территориальной целостности Украины, прежде всего в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН в 2020-2021 годах.

Глава государства ознакомил собеседницу с ситуацией с безопасности на линии разграничения на Донбассе и отметил, что в последние недели наблюдается опасная тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших.

"Количество нарушений режима тишины увеличилось, но мы работаем над тем, чтобы режим прекращения огня функционировал так же, как и в прошлом году, когда обстрелов, ранений и смертей на Донбассе было в десятки раз меньше", - подчеркнул Зеленский.

Особое внимание во время разговора было уделено приоритетным шагам государства в контексте дальнейшего углубления отношений с Европейским Союзом.

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Как отметили в пресс-службе, Зеленский отметил неизменность стратегической цели Украины относительно приобретения полноправного членства в ЕС и выразил надежду на активную поддержку со стороны Эстонии в реализации этой амбициозной задачи. Глава государства подчеркнул, что Украина формирует широкую коалицию государств - членов ЕС, которые поддерживают европейскую перспективу нашей страны, и рассчитывает, что Эстония сможет присоединиться к этой важной инициативе.

Президент Украины также акцентировал внимание на том, что наше государство рассчитывает на присоединение к Плану действий по членству в НАТО, и отметил, что нынешний саммит Альянса является очень важным в продвижении этого вопроса, информируют в пресс службе.

Керсти Кальюлайд в свою очередь отметила, что Эстония поддерживает евроатлантические стремления Украины.

Сообщается, что Зеленский также поднял вопрос энергетической безопасности, которая является составляющей политики в целом.

"Проект "Северный поток - 2" является угрозой для нашего региона, вызовом для Европейского континента, проверкой на способность международного сообщества консолидироваться для противодействия намерениям России монополизировать энергетический рынок в Европе. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы не допустить завершения строительства этого проекта", - отметил он.

Президент напомнил, что в августе 2021 года в рамках празднования 30-й годовщины независимости Украины в Киеве состоится масштабное мероприятие - саммит инаугурации Крымской платформы, к участию в котором приглашены мировые лидеры, в том числе президент Эстонии.

Что было раньше

Зеленский несколько недель назад провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Как сообщили в Офисе Президента, речь шла о ситуации на Донбассе, праздновании 30-й годовщины независимости Украины и опыт строительства мусороперерабатывающих заводов. Кроме того, Зеленский получил приглашение посетить Швецию.

Украинские Национальные Новости

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