Зеленський обговорив з президентом Естонії вакцини, загострення на Донбасі та євроінтеграцію

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"У фокусі уваги переговорів глав держав були питання протидії поширенню пандемії коронавірусу та забезпечення належної процедури вакцинації населення, яка наразі триває і в Україні, і в Естонії. Співрозмовники наголосили на важливості забезпечення належного доступу країн до сертифікованих вакцин", - зазначили в пресслужбі.

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Повідомляється, що Зеленський висловив подяку за тверду підтримку Таллінном суверенітету й територіальної цілісності України, передусім у контексті непостійного членства Естонії у Раді Безпеки ООН у 2020-2021 роках.

Глава держави ознайомив співрозмовницю з безпековою ситуацією на лінії розмежування на Донбасі та наголосив, що в останні тижні спостерігається небезпечна тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих.

"Кількість порушень режиму тиші збільшилася, але ми працюємо над тим, щоб режим припинення вогню функціонував так само, як і торік, коли обстрілів, поранень та смертей на Донбасі було в десятки разів менше", – наголосив Зеленський.

Окрема увага під час розмови була приділена пріоритетним крокам держави у контексті подальшого поглиблення відносин з Європейським Союзом.

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Як зазначили в пресслужбі, Зеленський наголосив на незмінності стратегічної мети України щодо набуття повноправного членства в ЄС та висловив сподівання на активну підтримку з боку Естонії в реалізації цього амбітного завдання. Глава держави наголосив, що Україна формує широку коаліцію держав – членів ЄС, які підтримують європейську перспективу нашої країни, та розраховує, що Естонія зможе долучитися до цієї важливої ініціативи.

Президент України також акцентував увагу на тому, що наша держава розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО, і зазначив, що цьогорічний саміт Альянсу є дуже важливим у просуванні цього питання, інформують у пресслужбі.

Керсті Кальюлайд своєю чергою наголосила, що Естонія підтримує євроатлантичні прагнення України.

Повідомляється, що Зеленський також порушив питання енергетичної безпеки, яка є складовою політики в цілому.

"Проект "Північний потік – 2" є загрозою для нашого регіону, викликом для Європейського континенту, перевіркою на здатність міжнародної спільноти консолідуватися для протидії намірам Росії монополізувати енергетичний ринок у Європі. Ми повинні докласти всіх зусиль для того, щоб не допустити завершення будівництва цього проекту", – зазначив він.

Президент нагадав, що в серпні 2021 року в межах відзначення 30-ї річниці незалежності України у Києві відбудеться масштабний захід – інавгураційний саміт Кримської платформи, до участі в якому запрошені світові лідери, серед іншого Президент Естонії.

Що було раніше

Зеленський кілька тижнів тому провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном. Як повідомили в Офісі Президента, йшлося про ситуацію на Донбасі, святкування 30-ї річниці незалежності України та досвід будівництва сміттєпереробних заводів. Крім того, Зеленський отримав запрошення відвідати Швецію.



