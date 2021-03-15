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Зеленського запросили у Швецію

Зеленського запросили у Швецію

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном. Як повідомили в Офісі Президента, йшлося про ситуацію на Донбасі, святкування 30-ї річниці незалежності України та досвід будівництва сміттєпереробних заводів. Крім того, Зеленський отримав запрошення відвідати Швецію, передає УНН.

Деталі

Було обговорено ситуацію щодо боротьби з коронавірусом в обох державах та забезпечення України вакциною, ліцензованою західними країнами.

Глава держави подякував за незмінну підтримку Швецією суверенітету й територіальної цілісності України та поінформував Стефана Левена про безпекову ситуацію на Донбасі й ініціативи України, покликані посилити реакцію міжнародної спільноти на окупацію Криму та Севастополя.

“У межах відзначення 30-ї річниці незалежності України ми плануємо проведення низки важливих міжнародних заходів. Будемо раді вітати вас на інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня у Києві”, — сказав Володимир Зеленський і запросив Прем’єр-міністра Швеції до участі в урочистостях з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності нашої держави.

Додамо

Лідери обговорили поглиблення двосторонньої взаємодії у сфері оборони та перспективи співпраці двох держав у межах партнерства НАТО з розширеними можливостями.

Сторони приділили увагу шляхам активізації торговельно-економічної співпраці.

Президент України також позитивно відзначив вихід всесвітньо відомих шведських компаній і брендів на ринок України, зокрема початок роботи в Києві першого магазину компанії ІКЕА. Сторони відзначили взаємну ініціативу працювати у напрямку переймання досвіду Швеції з будівництва сміттєпереробних заводів в Україні.

Цитата

“Стефан Левен запросив Володимира Зеленського відвідати Швецію та взяти участь у форумі пам’яті жертв Голокосту та боротьби з антисемітизмом, що має відбутися у жовтні цього року в Стокгольмі”, — йдеться у повідомленні.

Раніше 

Зеленський запросив Байдена на 30-річчя Незалежності України.

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