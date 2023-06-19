Зеленский обсудил с премьерами Нидерландов и Дании привлечение к реализации формулы мира

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«Поддерживаю регулярный диалог с друзьями Украины. Провел телефонный разговор с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Рассказал об актуальной ситуации на поле боя и результатах визита лидеров африканских стран в Киев», - написал Зеленский.

Он отметил, что они также обсудили необходимые усилия по консолидации поддержки Украины странами Глобального Юга.

«В том числе и по привлечению этих стран к реализации нашей формулы мира из 10 шагов», - сообщил Зеленский.

Дополнение

Зеленский пригласил лидеров стран Африки присоединиться к украинской "Формуле мира".