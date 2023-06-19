Зеленський обговорив з прем’єрами Нідерландів та Данії залучення до реалізації формули миру
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен залучення до реалізації української формули миру, передає УНН.
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«Підтримую регулярний діалог із друзями України. Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Розповів про актуальну ситуацію на полі бою і результати візиту лідерів африканських країн до Києва», - написав Зеленський.
Він зазначив, що вони також обговорили необхідні зусилля щодо консолідації підтримки України країнами Глобального Півдня.
«Зокрема і щодо залучення цих країн до реалізації нашої формули миру з 10 кроків», - повідомив Зеленський.
Доповнення
Зеленський запросив лідерів країн Африки долучитися до української "Формули миру".