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Зеленський обговорив з прем’єрами Нідерландів та Данії залучення до реалізації формули миру

Київ • УНН

 • 961963 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен залучення до реалізації української формули миру, передає УНН.

Зеленський обговорив з прем’єрами Нідерландів та Данії залучення до реалізації формули миру

Цитата

«Підтримую регулярний діалог із друзями України. Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Розповів про актуальну ситуацію на полі бою і результати візиту лідерів африканських країн до Києва», - написав Зеленський.

Він зазначив, що вони також обговорили необхідні зусилля щодо консолідації підтримки України країнами Глобального Півдня.

«Зокрема і щодо залучення цих країн до реалізації нашої формули миру з 10 кроків», - повідомив Зеленський.

Доповнення

Зеленський запросив лідерів країн Африки долучитися до української "Формули миру".

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