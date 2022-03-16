Зеленский обсудил с Эрдоганом пути активизации мирного диалога
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Собеседники обсудили пути активизации мирного диалога на фоне российского вторжения в Украину, сообщил в Twitter глава украинского государства, пишет УНН.
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“Провел переговоры с другом Украины, Президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Сообщил о ходе борьбы украинского народа против продолжающейся агрессии. Поблагодарил за важную поддержку. Обсудили также пути активизации мирного диалога”, - написал Зеленский.
Добавим
Ранее сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара готова до посильного взноса в переговоры между Украиной и россией.
Чавушоглу также подчеркнул, что Турция готова предоставить площадку для встречи президентов Украины и россии. Он не исключил также организацию телефонного разговора президентов Турции и рф.
Напомним
На прошлой неделе в Турции состоялись переговоры глав МИД Украины и россии.