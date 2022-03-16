Зеленський обговорив з Ердоганом шляхи активізації мирного діалогу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Співрозмовники обговорили шляхи активізації мирного діалогу на тлі російського вторгнення в Україну, повідомив в Twitter глава української держави, пише УНН.
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“Провів перемовини з другом України, Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Повідомив про перебіг боротьби українського народу проти агресії, що триває. Подякував за важливу підтримку. Обговорили також шляхи активізації мирного діалогу”, - написав Зеленський.
Додамо
Раніше сьогодні міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що Анкара готова до посильного внеску у переговори між Україною та росією.
Чавушоглу також наголосив, що Туреччина готова надати майданчик для зустрічі президентів України та росії. Він не виключив також організацію телефонної розмови президентів Туреччини та рф.
Нагадаємо
Минулого тижня у Туреччині відбулись перемовини глав МЗС України та росії.