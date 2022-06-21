Зеленский обсудил возможные результаты саммита НАТО с премьером Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Возможные результаты саммита НАТО в Мадриде обсудили Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет УНН.
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“Провел разговор с Премьер-министром Испании Педро Санчесом. Поблагодарил за поддержку решения Европейской комиссии о статусе кандидата для Украины. Обсудили возможные результаты саммита НАТО в Мадриде. Продовольственная безопасность также была на повестке дня”, — написал президент в своем Twitter.
Напомним
Президент Украины приглашен на нынешний саммит НАТО, который состоится в Мадриде в конце июня.
Как писал УНН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что на саммите глав стран-членов НАТО, который в конце июня состоится в Мадрид, не произойдет чуда.