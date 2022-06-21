Зеленський обговорив можливі результати саміту НАТО з прем'єром Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Можливі результати саміту НАТО в Мадриді обговорили Президент України Володимир зеленський та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, пише УНН.
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“Провів розмову з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Подякував за підтримку рішення Європейської комісії про статус кандидата для України. Обговорили можливі результати саміту НАТО в Мадриді. Продовольча безпека також була на порядку денному”, — написав президент у своєму Twitter.
Нагадаємо
Президента України запрошено на цьогорічний саміт НАТО, який відбудеться в Мадриді в кінці червня.
Як писав УНН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що на саміті глав країн-членів НАТО, який наприкінці червня відбудеться у Мадриді, не станеться дива.