Зеленский не готов говорить о победе в битве за Киев

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"Я думаю, что это неокончательная победа. Я не уверен, что она - последняя. Я уверен, нельзя говорить что мы выиграли битву за Киев. Какая цена потом что-то проиграть? Я так не могу оценить это. Я смогу это сказать только после того, когда мы победим в этой войне, когда мы освободим наши территории", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, выиграла ли Украина битву за Киев.

"Буча - это часть большого Киева, это Киевская область. Буча, Ирпень, Гостомель - если там были полностью уничтожены люди, выиграли ди мы эту битву? Я не уверен. Мы удержали и не отдали свое - это я могу подтвердить. А мы победили - я не готов пока сказать", - добавил он.

Напомним

Временный насыпной мост в Романовке, который соединяет Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом открыли сегодня, 11 апреля, после пяти суток работы.