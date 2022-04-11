Ірпінь, Бучу та Гостомель "з'єднали" з Києвом: відкрили тимчасовий міст
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Тимчасовий насипний міст в Романівці, який з’єднує Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель з Києвом, відкрили відсьогодні, з 11 квітня, після п'яти діб роботи, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
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"Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель — відсьогодні відкрито тимчасовий насипний міст в Романівці, що поєднає міста з Києвом", - написав Тимошенко у Telegram.
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Зі слів посадовця, роботи тривали 5 днів і велися цілодобово. "Протяжність насипного тимчасового мосту — 245 м, ширина — 9 м. Для його побудови використали понад 9 000 тонн насипних матеріалів", - додав він.
"Відтепер доставку гуманітарної допомоги та будівельних матеріалів до визволених від російської окупації міст будемо робити швидше", - зазначив заступник керівника ОП.
Доповнення
На Київщині окупанти зруйнували п'ять мостів.