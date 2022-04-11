Ирпень, Бучу и Гостомель "соединили" с Киевом: открыли временный мост

Цитата

"Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель — отныне открыт временный насыпной мост в Романовке, что соединит города с Киевом", - написал Тимошенко в Telegram.

Детали

Со слов чиновника, работы продолжались 5 дней и велись круглосуточно. "Протяженность насыпного временного моста — 245 м, ширина — 9 м. Для его постройки использовали более 9 000 тонн насыпных материалов", - добавил он.

"Отныне доставку гуманитарной помощи и строительных материалов в освобожденные от российской оккупации города будем делать быстрее", - отметил заместитель руководителя ОП.

Дополнение

В Киевской области оккупанты разрушили пять мостов.