Зеленський не готовий казати про перемогу у битві за Київ

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"Я думаю, що це не остаточна перемога. Я не впевнений, що вона – остання. Я впевнений, не можна казати що ми виграли битву за Київ. Яка ціна потім щось програти? Я так не можу оцінити це. Я зможу це сказати тільки після того, коли ми переможемо у цій війні, коли ми звільнимо наші території", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання про те, чи виграла Україна битву за Київ.

"Буча – це частина великого Києва, це Київська область. Буча, Ірпінь, Гостомель – якщо там були повністю знищені люди, чи виграли ми цю битву? Я не впевнений. Ми утримали, і не віддали своє – це я можу підтвердити. А чи ми перемогли – я не готовий поки що сказати", - додав він.

Нагадаємо

Тимчасовий насипний міст в Романівці, який з’єднує Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель з Києвом, відкрили сьогодні, 11 квітня, після п'яти діб роботи.