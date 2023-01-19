Зеленский не видит, с кем говорить в рф: не до конца понимаю, что путин жив

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«Переговоры – это не мир. Его надо осознавать сторонами… Тем не менее, с моего президентства мы точно делали все, чтобы мы могли дипломатией освободить наши земли, и постоянно это предлагали. Но кто-то не хотел, потом у кого-то не было времени, кто-то не верил, а кто-то выдвигал условия», - сказал Зеленский.

Он отметил, что таких «кто-то» было очень много с центром в москве.

«Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент россии, который иногда появляется на «хромакее» (зеленый фон, на который можно накладывать картинку – ред.). Он там появляется, но я не совсем понимаю, что именно он там есть, и не до конца понимаю, что он жив. Или он принимает решение, или это кто-то там принимает решение. Что за круг лиц. У меня нет такой информации», - рассказал Зеленский.

Он также отметил, что не совсем понимает, как можно пообещать европейским лидерам одно, а потом начать полномасштабное вторжение.

«Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело. Поэтому, когда мы говорим о переговорах, мирных переговорах, то я не совсем понимаю, с кем… Мне кажется, сначала россия должна найти кого-то, а потом предложить что-то», - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский заявлял, что российский диктатор владимир путин не является субъектом диалога и потерял адекватность.

В США считают, что требования россии к Украине учесть якобы "новые территориальные реалии" не позволяют начать налаживание мирного переговорного процесса.