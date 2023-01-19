Зеленський не бачить, з ким говорити у рф: не до кінця розумію, що путін живий
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не зовсім розуміє, з ким говорити в росії й про що. Він вважає, що немає впевненості, що російський диктатор володимир путін живий. Про це Зеленський сказав під час Українського сніданку у Давосі, передає кореспондент УНН.
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«Перемовини – це не мир. Його треба усвідомлювати сторонами… Тим не менше, з мого президенства ми точно робили все, щоб ми могли дипломатією звільнити наші землі, і постійно це пропонували. Але хтось не хотів, потім у когось не було часу, хтось не вірив, а хтось висував умови», - сказав Зеленський.
Він зазначив, що таких «хтось» було дуже багато з центром у москві.
«Сьогодні я не зовсім розумію, з ким говорити й про що говорити. Я не впевнений, що той президент росії, який іноді з'являється на «хромакеї» (зелений фон, на який можна накладати картинку – ред.). Він там з'являється, але я не зовсім розумію, що саме він там є, і не до кінця розумію, що він живий. Або чи він приймає рішення, чи це хтось там приймає рішення. Що за коло осіб. В мене немає такої інформації», - розповів Зеленський.
Він також зазначив, що не зовсім розуміє, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а потім почати повномасштабне вторгнення.
«Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу. Тому, коли ми кажемо про перемовини, мирні перемовини, то я не зовсім розумію, з ким… Мені здається, спочатку росія повинна знайти когось, а потім запропонувати щось», - сказав Зеленський.
Доповнення
Раніше Зеленський заявляв, що російський диктатор володимир путін не є суб'єктом діалогу і втратив адекватність.
У США вважають, що вимоги росії до України врахувати нібито "нові територіальні реалії" не дозволяють розпочати налагодження мирного переговорного процесу.