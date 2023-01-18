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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 12446 перегляди

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Вимоги рф до України відмовитися від окупованих територій заважають початку переговорів - Блінкен

Київ • УНН

 • 551129 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У США вважають, що вимоги росії до України врахувати нібито «нові територіальні реалії» є шкідливими та не дозволяють розпочати налагодження мирного переговорного процесу. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції напередодні, передає УНН.

Вимоги рф до України відмовитися від окупованих територій заважають початку переговорів - Блінкен

Цитата

«Був наратив, який росіяни намагалися проштовхнути протягом багатьох тижнів і багатьох місяців, що вони зацікавлені в дипломатії в Україні, а ми ні. Це, звісно, абсолютно неправда, але я думаю, що вам варто лише поглянути на власні слова путіна в нещодавній розмові з президентом Туреччини Ердоганом, у яких він каже, що поки Україна не прийме "нові територіальні реалії", як він сказав, нічого вести переговори. Іншими словами, поки Україна не визнає і не прийме той факт, що територія, яку росія захопила силою, вона не повернеться, немає про що вести переговори. Це, звичайно, само по собі не дозволяє стартувати», - розповів Блінкен.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ найближчими місяцями, до кінця лютого, має намір провести "мирний саміт" в ООН, яким хоче покласти край війні, яку розв'язала росія.

Він наголосив, що країна-агресор має постати перед трибуналом у справах про воєнні злочини, перш ніж його країна почне прямі переговори з москвою.

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