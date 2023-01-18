Вимоги рф до України відмовитися від окупованих територій заважають початку переговорів - Блінкен
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У США вважають, що вимоги росії до України врахувати нібито «нові територіальні реалії» є шкідливими та не дозволяють розпочати налагодження мирного переговорного процесу. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції напередодні, передає УНН.
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«Був наратив, який росіяни намагалися проштовхнути протягом багатьох тижнів і багатьох місяців, що вони зацікавлені в дипломатії в Україні, а ми ні. Це, звісно, абсолютно неправда, але я думаю, що вам варто лише поглянути на власні слова путіна в нещодавній розмові з президентом Туреччини Ердоганом, у яких він каже, що поки Україна не прийме "нові територіальні реалії", як він сказав, нічого вести переговори. Іншими словами, поки Україна не визнає і не прийме той факт, що територія, яку росія захопила силою, вона не повернеться, немає про що вести переговори. Це, звичайно, само по собі не дозволяє стартувати», - розповів Блінкен.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ найближчими місяцями, до кінця лютого, має намір провести "мирний саміт" в ООН, яким хоче покласти край війні, яку розв'язала росія.
Він наголосив, що країна-агресор має постати перед трибуналом у справах про воєнні злочини, перш ніж його країна почне прямі переговори з москвою.